للتاريخ.. حارس مرمى يتصدى لتسديدة نظيره.. وفياريال بطلا للدوري الأوروبي لأول مرة (فيديو)

توج فياريال الإسباني لأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب مانشستر يونايتد، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (11-10)، في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء.

وضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه فياريال "الغواصات الصفراء" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

Какое начало выдал «Вильярреал»! Морено хватали за футболку, а он все равно прорвался и забил ⚽



Пока магия Эмери работает 🏆



Чем ответит «МЮ» во втором тайме?https://t.co/nBYVllCrQ2pic.twitter.com/BUvKvIU5vv — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

ورد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بهدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

КАВАНИ! Кто, если не он? Быстрее всех разобрался в серии рикошетов и сравнял – 1:1 ⚽



Эдинсон стал самым возрастным игроком «МЮ», забивавшим в финале еврокубков.



У него 6 голов в 4 последних матчах в ЛЕ – просто фантастика 🤩 pic.twitter.com/O53BRjOd2D — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

ومن ثم ابتسم الحظ لفريق فياريال، في سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية التي لجأ الطرفان إليها لتحديد هوية الفائز بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة بهدف منهما، ونتيجة ركلات الترجيح (11-10).

ويدين فريق فياريال بالفضل الأكبر في انتصاره لحارس مرماه الأرجنتيني جيرونيمو رولي، الذي انبرى لركلة الترجيح الـ11 بعد أن سدد جميع لاعبي الفريق، وترجمها إلى هدف الفوز "الذهبي"، ومن ثم تصدى لكرة نظيره الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، بتصدي "ذهبي" أيضا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

ОСТОРОЖНО! Максимальный риск получить нервный срыв. В серии пенальти дошло до киперов ⚽



Рульи и Де Хеа – это была сумасшедшая дуэль 😱 pic.twitter.com/rekk1cpiul — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

وتوج فياريال لأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وبباكورة ألقابه الأوروبية على الإطلاق.

كما دخل جيرارد مورينو التاريخ كصاحب أول هدف في تاريخ لقاءات الفريقين، وذلك بعد أربع مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسميين (2005-2006 و2008-2009)، وانتهت جميع المباريات الأربع بالتعادل السلبي.

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ودخل الإسباني أوناي إيمري (49 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، التاريخ بعد مواجهة الليلة بتحقيقه اللقب الرابع له في البطولة خلال مسيرته التدريبية، مقابل خسارة واحدة في نهائي 2018، أمام أرسنال.

وأصبح أوناي إيمري المتخصص في "يوروبا ليغ"، أكثر مدرب حقق ألقابا في مسابقة الدوري الأوروبي عبر التاريخ، متجاوزا بفارق لقب واحد الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري الأسبق "للشياطين الحمر"، والإيطالي جيوفاني تراباتوني، وسبق أن حقق الإسباني ثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة (2014، 2015، و‌2016) وهو أيضا رقم قياسي، كما ينفرد بكونه الوحيد الذي حقق ألقابا ثلاثة مع فريق واحد، وهو إشبيلية الإسباني.

المصدر: RT