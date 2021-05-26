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التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي 2021

الرياضة

التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي 2021
RT
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صوب مدينة غدانسك البولندية، التي تستضيف نهاني مسابقة الدوري الأوروبي، بين فريقي فياريال ومانشستر يونايتد.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري (49 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، هذا النهائي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

 

بينما اختار النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الغواصات الصفراء":

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أرقام
أرقام "الغواصات الصفراء" ترعب "الشياطين الحمر"

المصدر: RT 

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