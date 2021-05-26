التشكيلة الأساسية لنهائي الدوري الأوروبي 2021

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء في الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، صوب مدينة غدانسك البولندية، التي تستضيف نهاني مسابقة الدوري الأوروبي، بين فريقي فياريال ومانشستر يونايتد.

وسيبدأ الإسباني أوناي إيمري (49 عاما)، المدير الفني لفريق فياريال، هذا النهائي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

¡Y estos son los once groguets que tratarán de hacer historia hoy en Gdansk 🇵🇱!



¡𝕍𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝕄𝕆𝕆𝕆𝕆𝕊 💪!#UELFinal#EsNuestroMomentopic.twitter.com/OPXLHXgqYn — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

بينما اختار النرويجي، أولي جونار سولشير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الغواصات الصفراء":

إقرأ المزيد

المصدر: RT