شاهد.. هدف "ذهبي" بقدم حارس مرمى فياريال وتصدي "تاريخي" لركلة ترجيح!

قاد الأرجنتيني جيرونيمو رولي حارس مرمى فياريال الإسباني، فريقه للتويج بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، لأول مرة في تاريخه، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بركلات الترجيح.

ونجح جيرونيمو رولي في ترجمة ركلة الترجيح الـ11 لهدف التقدم "الذهبي" والفوز لفريق "الغواصات الصفراء"، ومن ثم تصدى لكرة نظيره الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، من ركلة الترجيح الأخيرة.

ОСТОРОЖНО! Максимальный риск получить нервный срыв. В серии пенальти дошло до киперов ⚽



Рульи и Де Хеа – это была сумасшедшая дуэль 😱 pic.twitter.com/rekk1cpiul — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

واضطر حارس المرمى الأرجنتيني لتنفيذ ركلة الترجيح الـ11، عندما كانت النتيجة (11-10) وذلك بعد أن سدد جميع اللاعبين العشرة ركلات الترجيح، ونفذ دي خيا ركلة "الشياطين الحمر" لنفس السبب، ولكنه أخفق في ترجمتها إلى هدف التعادل لمتابعة سلسلة ركلات الترجيح.

Одинаковый старт и такой разный финиш 😕



У каждого свой путь. И кого-то он ведет мимо кубка. pic.twitter.com/73tv7yvwMd — Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2021

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ولجأ الطرفان إلى سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد هوية الفائز بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

وتوج فياريال لأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وبباكورة ألقابه الأوروبية على الإطلاق.

المصدر: RT