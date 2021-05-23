الجزائري محرز يرفع علم فلسطين خلال احتفال السيتي بلقب "البريميرليغ" (فيديو وصور)

رفع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي علم فلسطين بملعب "الاتحاد"، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" يوم الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر محرز رافعا للعلم الفلسطيني بجانب حمله لعلم بلاده الجزائر خلال حفل تتويج فريقه بلقب الدوري بعد نهاية الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

الامبراطور #رياض_محرز يرفع علم فلسطين 🇵🇸 وتعليق من أبو تريكه pic.twitter.com/lnaGc3Mtiy — Farouk of Egypt (@egypt_farouk) May 23, 2021

🎥 ـــ رياض محرز يحمل علم فلسطين في تتويج مانشستر سيتي 🇵🇸 ❤️pic.twitter.com/STYmBXG7Q7 — الدوري الإنجليزي™ (@EPL4News) May 23, 2021

لا تنجب #الجزائر سوى العظماء، فخر العرب. 🤍

يا ابن الجزائر الحبيبة

نفخر بك و#فلسطين تفخر بك 🇵🇸🇩🇿#رياض_محرزpic.twitter.com/rAUk09D7K1 — 🇩🇿🇩🇿 نائله 🇩🇿🇩🇿 جزائرسطنية 🇩🇿🇵🇸 (@E0HSvtzTd189ZE5) May 23, 2021

اللاعب الجزائري رياض محرز يرفع علم فلسطين أثناء احتفالات مانشستر سيتي بالدوري. pic.twitter.com/VY65DdLqUA — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) May 23, 2021

رياض محرز فخر العرب بكل بساطة و لا عزاء للحاقدين #TeamDz#فلسطين ♥ pic.twitter.com/GGNfi7Vzoa — شبلي إسحاق (@Chebliishak_ar) May 23, 2021

وكان محرز البالغ 30 عاما من أوائل الرياضيين الذين أبدوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حين نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مع إشارة النصر، وأرفق الصورة بوسمي "فلسطين" و"احموا الشيخ جراح".

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وكان مانشستر سيتي قد ضمن تتويجه للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في المواسم الأربعة الماضية قبل أربع جولات من نهاية "البريميرليغ"، ورفع الكأس اليوم رسميا بعد إسدال الستار على موسم 2020 /2021 بين جماهيره عقب الفوز العريض في مباراته الختامية بخماسية نظيفة على إيفرتون.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي