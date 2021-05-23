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الجزائري محرز يرفع علم فلسطين خلال احتفال السيتي بلقب "البريميرليغ" (فيديو وصور)

الرياضة

الجزائري محرز يرفع علم فلسطين خلال احتفال السيتي بلقب
AFP
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رفع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي علم فلسطين بملعب "الاتحاد"، خلال احتفالية فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" يوم الأحد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر محرز رافعا للعلم الفلسطيني بجانب حمله لعلم بلاده الجزائر خلال حفل تتويج فريقه بلقب الدوري بعد نهاية الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وكان محرز البالغ 30 عاما من أوائل الرياضيين الذين  أبدوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حين نشر صورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مع إشارة النصر، وأرفق الصورة بوسمي "فلسطين" و"احموا الشيخ جراح".

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وكان مانشستر سيتي قد ضمن تتويجه للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في المواسم الأربعة الماضية قبل أربع جولات من نهاية "البريميرليغ"، ورفع الكأس اليوم رسميا بعد إسدال الستار على موسم 2020 /2021 بين جماهيره عقب الفوز العريض في مباراته الختامية بخماسية نظيفة على إيفرتون.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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