بالفيديو.. ممر شرفي وداعي من لاعبي السيتي لأغويرو في ليلة التتويج.. وغوارديولا يجهش في البكاء

حظي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو نجم مانشستر سيتي بممر شرفي وداعي قبل انطلاق مباراة فريقه أمام ضيفه إيفرتون في ختام الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ودخل لاعبو مانشستر سيتي إلى أرضية ملعبهم "الاتحاد" وسط ممر شرفي لأبطال الدوري صنعه لاعبو إيفرتون. وأكمل لاعبو السيتي الصفين بوقوفهم إلى جانب لاعبي الضيوف ليطول الممر الشرفي بمقدار الضعف، قبل أن يظهر أغويرو هداف "السيتيزينز" التاريخي الذي لعب اليوم آخر مباراة له بقميص السيتي في معقله، وسط أجواء وداعية مؤثرة من الـ10 آلاف مشجع سمح لهم بالدخول.

A guard of honour at The Etihad for the Premier League Champions and the legend that is @aguerosergiokun 💙👏



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/GLU00LA6YK — Manchester City (@ManCity) May 23, 2021

ورغم دخوله في الشوط الثاني ولعبه لـ25 دقيقة فقط، سجل أغويرو هدفين من أهداف فريقه الخمسة، ليتابع كتابة التاريخ في ظهوره الأخير على ملعب "الاتحاد"، حيث وصل بهذين الهدفين إلى 184 هدفا في الدوري بقميص السيتي وتجاوز رقم واين روني القياسي (183 هدفا) بقميص مانشستر يونايتد كأكبر مسجل للأهداف مع ناد واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الملك يحقق رقما جديدا مع نهاية الرحلة! 👑



الكون @aguerosergiokun هو الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في الـ @premierleague! 🔥



🔷 #السيتيpic.twitter.com/HfsQ8tJtkT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 23, 2021

من جهة أخرى، أجهش الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي بالبكاء في ليلة تتويجه بلقب الدوري الثالث خلال أربعة مواسم عند سؤاله عن أغويرو، وقال: "هو شخص مميز بالنسبة لنا جميعا، ولطيف للغاية".

وأضاف باكيا: "لقد ساعدني كثيرا، ولا نستطيع تعويضه لا نستطيع".

"He is a special person for all of us. He is so nice. He helped me a lot. We cannot replace him. We cannot." 😢



An emotional Pep Guardiola is reduced to tears when asked about Sergio Aguero, who will leave Manchester City this summer.https://t.co/COVNqfr9Dr#MCFCpic.twitter.com/PthCDZVBhI — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 23, 2021

وانضم أغويرو البالغ 32 عاما إلى صفوف السيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2011، وسجل 260 هدفا في 389 مباراة في مختلف المسابقات، كرسته أفضل هداف في تاريخ النادي.

Manchester City give Sergio Aguero the send off that he deserves 👏 pic.twitter.com/dTU5sSwD9y — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

وسيخوض النجم الأرجنتيني الذي أعلن رحيله في وقت سابق عن السيتي في نهاية الموسم، آخر مباراة له مع "السيتيزينز" في الـ29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.

MANCHESTER CITY LIFT THE PREMIER LEAGUE TITLE FOR THE 5TH TIME 🏆 🔵 pic.twitter.com/OMDmXDTdGf — Football Daily (@footballdaily) May 23, 2021

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وكان مانشستر سيتي قد ضمن تتويجه للمرة السابعة في تاريخه والثالثة في المواسم الأربعة الماضية قبل أربع جولات من نهاية "البريميرليغ"، ورفع الكأس اليوم رسميا بعد إسدال الستار على موسم 2020 /2021 بين جماهيره عقب الفوز العريض في مباراته الختامية بخماسية نظيفة على إيفرتون.

المصدر: RT