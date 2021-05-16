ترتيب الهدافين.. الصراع يحتدم بين محمد صلاح وهاري كين

احتدم الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي، بين النجمين، المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والإنجليزي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

ويتقاسم النجمان محمد صلاح وهاري كين صدارة ترتيب هدافي "البريمير ليغ" برصيد 22 هدفا لكل منهما، ويليهما البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 18 هدفا، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري.

وأحرز هاري كين 4 من ركلات الجزاء، مقابل 6 أهداف للفرعون المصري من ضربات الجزاء، و9 أهداف للبرتغالي من علامة الجزاء.

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي "البريمير ليغ" قبل الجولة الـ38 والأخيرة ومن الدوري:

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1- الإنجليزي هاري كين (مهاجم توتنهام هوتسبير) – (22 هدفا)

- المصري محمد صلاح (مهاجم ليفربول) – (22 هدفا)

3- البرتغالي برونو فرنانديز (خط وسط مانشستر يونايتد) – (18 هدفا)

4- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (مهاجم توتنهام) – (17 هدفا)

5- الإنجليزي دومينيك كالفيرت (خط وسط إيفرتون) – (16 هدفا)

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (مهاجم ليدز يونايتد) – (15 هدفا)

7- الإنجليزي أولي واتكينز (مهاجم أستون فيلا) – (13 هدفا)

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- الفرنسي ألكسندر لاكازيت (مهاجم أرسنال) – (13 هدفا)

- الإنجليزي جيمي فاردي (مهاجم ليستر سيتي) – (13 هدفا)

10- الألماني إلكاي غوندوغان (خط وسط مانشستر سيتي) - (12 هدفا)

- الإنجليزي داني إنجز (مهاجم ساوثهامتون) – (12 هدفا)

- النيوزيلندي كريس وود (مهاجم بيرنلي) – (12 هدفا)

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (مهاجم نيوكاسل يونايتد) – (12 هدفا)

14- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مهاجم مانشستر يونايتد) – (11 هدفا)

- النيجيري كيليتشي إيهياناتشو (ليستر سيتي) – (11 هدفا)

- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – (11 هدفا).

المصدر: RT