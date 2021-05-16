توتنهام يقترب من ليفربول وكين يبتعد عن صلاح

تغلب فريق توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز النجم الإنجليزي هاري كين هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بينما تكفل زميله الدنماركي بيير إميل هوبيرغ بتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد توتنهام هوتسبير في العاصمة لندن.

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وانفرد هاري كين بصدارة ترتيب هدافي "البريمير ليغ" للموسم الحالي، برصيد 22 هدفا، ليفك بذلك شراكته مع النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول.

كما رفع توتنهام رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين صاحب المركز الخامس ليفربول قبل مباراته أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون، في وقت لاحق من اليوم، ضمن مواجهات هذه الجولة أيضا.

بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 45 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

المصدر: RT