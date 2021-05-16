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"معجزة كروية".. الحارس البرازيلي أليسون يسجل هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة! (فيديو)

الرياضة

Reuters /LAURENCE GRIFFITHS
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قاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر فريقه ليفربول للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

 ومن ثم اقتنص أليسون بيكر هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.  

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ورفع محمد صلاح رصيده بذلك إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ" بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

كما رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT 

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