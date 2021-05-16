"معجزة كروية".. الحارس البرازيلي أليسون يسجل هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة! (فيديو)

قاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر فريقه ليفربول للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

ويست بروميتش 1 × 0 ليفربول | هدف اول



رابط البث:https://t.co/0ZtVdjcL6t#بروميتش_ليفربولpic.twitter.com/Rya7lW62P9 — Goool HD Telgram (@HdGoool) May 16, 2021

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

🏆 الدوري الانجليزي



قووووووووول محمد صلاح 😍🇪🇬🇪🇬



ويست بروميتش 1 × 1 ليفربول | هدف



Via : @if24hd_



pic.twitter.com/HfeKKI3ITz — الكرة العربية ❁ 🇵🇸 (@ARBFOOT) May 16, 2021

ومن ثم اقتنص أليسون بيكر هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.

🚨 هدف الفوز المهم جداً !



الحارس البرازيلي أليسون بيكر يسجل في الدقيقة 95 في شباك ووست بروميتش ويعود الأمل لليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا



ليفربول 2-1 ووست بروميتش

pic.twitter.com/QASmO1Ek7Z — تاريخ رياضي .. 🇵🇸 (@SportJ) May 16, 2021

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ورفع محمد صلاح رصيده بذلك إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ" بالتساوي مع النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

كما رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.

المصدر: RT