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شاهد.. دموع الحارس أليسون وفرحة صلاح بهدف "ذهبي"

الرياضة

شاهد.. دموع الحارس أليسون وفرحة صلاح بهدف
Reuters /TIM KEETON
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حقق البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول "معجزة كروية" بهدف قاتل سجله في مرمى مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) اليوم الأحد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أليسون بيكر إلى منطقة جزاء الخصم بعد أن حصل ليفربول على ضربة ركنية في الثواني الأخيرة للقاء، والنتيجة كانت تشير إلى التعادل (1-1)، ونجح الحارس البرازيلي في متابعة الكرة في الشباك مقتنصا هدف الفوز "للريدز"، وسط فرحة عارمة ودموع الفرح.

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وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة.

واحتفظ ليفربول بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد هذا الانتصار بهدف أليسون، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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