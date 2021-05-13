شاهد.. هدف ريال مدريد في مرمى غرناطة

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه غرناطة (1-0)، في المباراة بينهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل النجم الكرواتي لوكا مودريتش هدف التقدم للفريق الملكي مبكرا، عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

الدوري الاسباني : غرناطة 0 - 1 ريال مدريد | هدف مودريتش



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pic.twitter.com/blcSSQyvTZ — ليالي الابطال (@ggo_ll99) May 13, 2021

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، قبل هذه المباراة، متأخرا بفارق نقطة خلف صاحب المركز الثاني منافسه التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ليفانتي (3-3) يوم الثلاثاء الماضي.

بينما يشغل غرناطة المركز العاشر على سلم ترتيب الليغا برصيد 45 نقطة.

المصدر: RT