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ريال مدريد يعلن دخول كروس العزل الصحي قبل يومين من مواجهة مصيرية

الرياضة

ريال مدريد يعلن دخول كروس العزل الصحي قبل يومين من مواجهة مصيرية
AFP /GABRIEL BOUYS
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أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الجمعة، دخول نجمه الألماني توني كروس، العزل الصحي، وذلك قبل يومين من مباراته المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو، في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "نعلن أن لاعبنا توني كروس في عزل صحي، لأنه كان على اتصال مباشر مع شخص أصيب بفيروس كورونا".

وأضاف النادي الملكي: "كروس سيتواجد في العزل، رغم أن جميع الاختبارات التي أجريت للاعب الألماني كانت سلبية".

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ويستعد ريال مدريد لمباراته الهامة جدا، التي قد تكون مصيرية بالنسبة "للميرينغي"، ضد مضيفه أتلتيك بيلباو، يوم الأحد المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من الليغا.

ويصارع ريال مدريد على لقب بطل الدوري، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، متخلفا بفارق نقطتين عن المتصدر جاره أتلتيكو مدريد، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري.

المصدر: وكالات

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