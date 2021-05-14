"موندو ديبورتيفو": زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قرر الرحيل عن الفريق الملكي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد زيدان مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل، لكن اسمه ارتبط بمغادرة الفريق عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.

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وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إن زيدان استقر على مغادرة ريال مدريد عقب نهاية الموسم الجاري، والذي سينتهي بنهاية مباريات "الميرينغي" في الليغا خلال أقل من أسبوعين.

وأوضح التقرير، أن زيدان قرر مغادرة ريال مدريد سواء نجح في قيادة الفريق للحفاظ على لقب بطل الدوري الإسباني، من عدمه.

ويتمنى زيدان، ترك ريال مدريد وهو بطل الليغا، ليكون خير وداع للنادي والجماهير.

ولا يزال ريال مدريد، يحتفظ بآماله في الدفاع عن لقب بطل الليغا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد، قبل جولتين من النهاية.

المصدر: وكالات