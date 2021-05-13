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كريم بنزيما يوجه رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر

الرياضة

كريم بنزيما يوجه رسالة تهنئة بمناسبة عيد الفطر
twitter/ Benzema
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هنأ الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، مشجعيه ومتابعيه حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي، بمناسبة حلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكتب بنزيما "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "عيد مبارك لجميع إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم".

وأضاف عبارة: "تقبل الله منا ومنكم" بالأحرف اللاتينية.

ويستعد كريم بنزيما مع ريال مدريد لمباراته المرتقبة ضد مضيفه غرناطة مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليغا المحلية.

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ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، وذلك قبل مباراته اليوم متأخرا بفارق ثلاث نقاك عن الوصيف برشلونة، و5 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

ويتقاسم كريم بنزيما (33 عاما) المركز الثاني في ترتيب هدافي الموسم الحالي للدوري الإسباني مع جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال، برصيد 21 هدفا لكل منهما، بفارق 8 أهداف خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

المصدر: "twitter/ Benzema" 

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