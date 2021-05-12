حارس ريال مدريد يقع في المحظور على غرار ميسي

ارتكب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد نفس الخطأ الذي وقع فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة منذ أيام، عندما خرق البروتوكول الطبي الخاص بجائحة كورونا.

وأقام ميسي يوم الاثنين قبل الماضي، حفلا في منزله مع لاعبي برشلونة، بعد الفوز على فالنسيا، والتعهد بالظفر بلقب بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، وفتحت رابطة الليغا تحقيقا في الواقعة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كورتوا أقام حفلا في منزله، أمس الثلاثاء، حضره مجموعة من الأصدقاء الذين لا يعيشون مع حارس ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن حفل كورتوا (29 عاما) يخالف الإجراءات الاحترازية المفروضة على المواطنين في مدينة مدريد.

ونشر أحد أصدقاء كورتوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شوهد الحارس البلجيكي يطفئ الشموع أثناء تواجد 12 شخصا من الأطفال والبالغين.

وأوضحت الصحيفة أن حفل كورتوا يتعارض مع توصيات "الليغا"، التي قد تفتح تحقيقا أيضا في هذه الواقعة.