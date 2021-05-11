ليفانتي يوجه صفعة قوية لبرشلونة ويقدم هدية ثمينة لأتلتيكو وريال مدريد

فشل فريق برشلونة في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو مؤقتا، إثر تعادله أمام مضيفه ليفانتي (3-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 "لليغا".

وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف زميله النجم الإسباني الشاب بيدري النتيجة للفريق الكتالوني، بحلول الدقيقة 34 من متابعة لكرة على أبواب المرمى.

ورد ليفانتي بهدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني، عبر كل من اللاعبين، غونزالو ميليرو، وخوسي لويس موراليس، في الدقيقتين (57 و59) على التريب.

ووضع المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي برشلونة في المقدمة مرة أخرى، في الدقيقة 64، لكن سرجيو ليون رد بهدف التعادل لأصحاب الأرض عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سيوتات دي فالنسيا".

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واكتفى فريق برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، وأخفق في انتزاع عرش صدارة الدوري "لا ليغا" ولو مؤقتا، حيث تقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مقلصا فقط الفارق إلى نقطة بينه وبين أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" صاحب الصدارة، الذي يستضيف فريق ريال سوسييداد يوم الأربعاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما تراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 75 نقطة، وذلك قبل مباراته أمام مضيفه غرناطة يوم الخميس المقبل، أيضا ضمن منافسات الجولة الـ36 للدوري.

في حين رفع فريق ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT