برشلونة في رحلة انتزاع صدارة الدوري الليلة
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نادي ليفانتي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (21:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويسعى فريق برشلونة للفوز على ليفانتي وحصد نقاط المباراة الثلاث، للتربع على عرش صدارة الدوري "لا ليغا" ولو مؤقتا، حيث يشغل الآن المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن منافسه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين خلف القطب الكروي الآخر للعاصمة مدريد، فريق أتلتيكو "الروخي بلانكوس" صاحب الصدارة.
وسيبدأ الهولندي رونالدو كومان (57 عاما)، المدير الفني لبرشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية "للبلوغرانا"، ضد مضيفه ليفانتي، على ملعبه "سيوتات دي فالنسيا":
Barça XI#LevanteBarça— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 11, 2021
💪🔵🔴 pic.twitter.com/jQXkPMZ9HT
بينما وضع الإسباني باكولوبيز (53 عاما)، المدير الفني لفريق ليفانتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "البلوغرانا":
ALINEACIÓN | Con este 1️⃣1️⃣ nos mediremos al @FCBarcelona_es#LevanteBarça ⚽️ pic.twitter.com/HEOVHlcUBp— Levante UD 🐸 (@LevanteUD) May 11, 2021
ويشغل فريق ليفانتي المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 39 نقطة.
المصدر: RT