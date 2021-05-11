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شاهد.. مهارات ميسي في كواليس إعلان تجاري

الرياضة

شاهد.. مهارات ميسي في كواليس إعلان تجاري
Reuters /Albert Gea
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يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في إعلانات لشركات تجارية شهيرة، يروج لها العديد من نجوم الكرة العالمية مثل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، وغيره.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه "البرغوث" ميسي، وهو يستعرض مهاراته الفنية العالية أثناء تصوير إعلان تجاري.

يذكر أن ليونيل ميسي ظهر في فيديو مع محمد صلاح في إعلان مشترك لصالح شركة للمشروبات الغازية، بالرغم من أن كواليس تصوير الإعلان أظهرت أن كل لاعب قد وثق اللقطات الخاصة في مكان منفصل عن الآخر وتم تركيبها لاحقا.

المصدر: وكالات 

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