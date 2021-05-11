رونالدو يوجه رسالة لناديه الأم سبورتينغ لشبونة (فيديو)

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه الأول سبورتينغ لشبونة بتتويجه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على بوافيستا (1-0) يوم الثلاثاء في الجولة الـ32 للدوري.

ونشر رونالدو "صاروخ ماديرا" صورة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي سبورتينغ لشبونة، معلقا عليها بعبارة: "مبروك أيها الأبطال".

ويدين فريق سبورتينغ بالفضل في انتصاره لمهاجمه باولينهو الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء.

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ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده بعد هذا الانتصار إلى 82 نقطة، مبتعدا في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.

يذكر أن رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف البراعم في نادي سبورتنغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

المصدر: وكالات