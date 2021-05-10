يوفنتوس يحسم مصير نجمه رونالدو ومدربه بيرلو

أكد التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس أن أندريا بيرلو المدير الفني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، مستمران في صفوف "البيانكونيري" الموسم المقبل.

وقال نيدفيد في تصريحات نقلها موقع " فوتبول إيطاليا"، أثناء مغادرته مركز تدريب يوفنتوس، اليوم الاثنين: "أنا متأكد من أن بيرلو ورونالدو سيبقيان في يوفنتوس".

وأضاف التشيكي: "هناك بعض الصعوبات وهذا أمر طبيعي، لكننا سنقاتل حتى النهاية".

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وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن اعتزام يوفنتوس إقالة بيرلو، بعد الخسارة الساحقة أمام ميلان بثلاثية، وكذلك رحيل كريستيانو رونالدو بعد الموسم السيء محليا وقاريا، وتقلص فرص الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتراجع يوفنتوس، بعد هزيمته المذهلة في عقر داره أمام ميلان (0-3)، إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" برصيد 69 نقطة، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، ومهدد بالغياب عن البطولة القارية المرموقة في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات