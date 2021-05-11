رياض محرز يطمئن متابعيه على سلامته بعد شجار أمام أحد المطاعم

نفى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، محاولة الاعتداء عليه أثناء خروجه من أحد المطاعم الفاخرة في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الاثنين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليومية، أن محرز تعرض لمحاولة اعتداء قبل أن يتدخل الحراس والموظفون في المطعم، الذي كان فيه رفقة صديقته الإنجليزية، تايلور وارد، ما خلف موجة استياء واسعة لدى الجزائريين وعشاق نجم المان سيتي.

ولم يتأخر رياض محرز في توضيح ما حصل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" في خاصية "ستوري"، اليوم الثلاثاء، بقوله: "لقد وصلتني العديد من رسائل القلق علي بخصوص ما حدث ليلة البارحة. الشجار وقع بين بعض الأشخاص ورجال الأمن، ولم تكن لي أي علاقة بما حدث لا من قريب ولا من بعيد. أنا بخير وأشكر كل من سأل عني".

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المصدر: وكالات