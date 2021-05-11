رسميا.. لقب بطل "البريمير ليغ" ينتقل من محمد صلاح إلى رياض محرز

أهدى فريق ليستر سيتي لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمانشستر سيتي مبكرا، بفوزه على جاره مانشستر يونايتد (2-1) اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الـ36 "للبريمير ليغ".

ووقع على ثنائية ليستر سيتي كل من اللاعبين، لوك توماس وكاجلار سويونكو، في الدقيقتين (10 و66) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب ماسون جرينوود هدف أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" اليتيم، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول للقاء ملعب "أولد ترافورد".

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وتقف رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، متخلفا بفارق 10 نقاط عن جاره مانشستر سيتي بقيادة مدربه "الفيلسوف" الإسباني بيب غوارديولا، الذي أصبح بعيدا عن متناول الجميع، وضمن تتويجه بلقب بطل الدوري، قبل أربع جولات من نهايته.

بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 66 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، متجاوزا فريق تشيلسي، الذي سيكون على موعد مع جاره أرسنال، في "الدربي" اللندني غدا الأربعاء، على ملعب "ستامفورد" بريدج.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس برصيد 57 نقطة حصدها من 34 مباراة، وسيحل ضيفا على فريق مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، على ملعب ""، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 للدوري، بسبب اقتحام الجماهير ملعب "أولد ترافورد".

المصدر: RT