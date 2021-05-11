فيديو مؤثر... حارس مرمى دولي سابق يطلب العودة إلى الجزائر

وجه الحارس الدولي الجزائري السابق سمير حجاوي رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي يطلب فيها إعادته إلى الجزائر، بعد أشهر من العلاج من مرض السرطان في فرنسا.

ونقل حارس مرمى نادي وفاق سطيف السابق إلى أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر، بتكفل من وزارة الرياضة الجزائرية بعد توجيهه نداء سابقا يطالب فيه بمساعدته في العلاج خارج الوطن، لمعاناته من مرض السرطان وعجزه عن توفير العلاج اللازم بسبب حالته الاجتماعية والمادية، وهو ما تم فعلا وسط تضامن واسع من طرف الجزائريين.

وقال حجاوي في الرسالة الموجهة لوزير الرياضة الجزائري، سيد علي خالدي: "السلام عليكم إخوتي معكم سمير حجاوي، أنا مرهق ومتعب. أنتظر تخصيص طائرة لأعود إلى الجزائر لا أستطيع التحمل... الألم قتلني ولا أريد الموت هنا والعودة في صندوق إلى بلدي وعائلتي. أتمنى إعادتي إلى الجزائر لرؤيتي أولادي وعائلتي.. لا أستطيع التحمل"، وخاطب حجاوي الوزير قائلا: "سيدي الوزير.. بارك الله فيك كنت رجلا ووقفت معي رفقة الشعب الجزائري عندما نقلتني للعلاج خارج الجزائر، سيدي الوزير أريد أن تكمل خيرك وتسهل عودتي إلى الجزائر.. وشهادة أمام الله أقول إنك وقفت إلى جانبي ولم تتركني".

🔵🔵الحارس الدولي السابق سمير حجاوي يطالب السلطات بتسهيل عودته إلى الجزائر بعد تدهور حالته الصحية



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وتم تداول فيديو حجاوي، بطل كأس الأندية العربية مع وفاق سطيف، على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وسط تأثر كبير من المتابعين عامة والجزائريين خاصة.

المصدر: وكالات