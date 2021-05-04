رسميا.. استبعاد بودابست من استضافة كأس بيلي جين كينغ للتنس

استُبعدت العاصمة الهنغارية بودابست من استضافة نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس لفرق السيدات، بعد إنهاء العقد بينها وبين الاتحاد الدولي للتنس.

وأكد مصدر في الاتحاد الدولي للتنس لوكالة "رويترز" أن البطولة التي كانت تعرف سلفا باسم "كأس الاتحاد" تبحث عن مقر جديد بعد أن قال المنظمون في بودابست إنهم لا يستطيعون تنظيم البطولة في ظل استمرار مخاوف تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

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وقال المصدر إن الاتحاد الدولي للتنس شعر بالدهشة عندما تلقى خطابا من الاتحاد الهنغاري للتنس في 22 أبريل الماضي أكد فيه الأخير عدم إمكانية المضي قدما في تنظيم الحدث الرياضي.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة 12 منتخبا، ما بين 13 و18 أبريل الماضي، في بودابست، لكنها تأجلت بسبب قيود احتواء فيروس كورونا في هنغاريا.

وأبلغ الاتحاد الدولي للتنس الدول المشاركة في البطولة الأحد الماضي باستبعاد بودابست من الاستضافة.

المصدر: "رويترز"