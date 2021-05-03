الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)
AFP Paul CROCK
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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الثاني من بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الاثنين على الفرنسي، أوغو هومبيرت، بمجموعتين نظيفتين.
وحسم كاراتسيف المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.
A dangerous floater in Madrid...— Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2021
Unseeded @AsKaratsev defeats Ugo Humbert 7-5 6-4 to set up a tasty R2 meeting with Diego Schwartzman!#MMOpenpic.twitter.com/pmZ7CVWJj1
وسيواجه كاراتسيف في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الأرجنتيني دييغو شفارتزمان.
المصدر: rsport.ria.ru