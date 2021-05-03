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الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)
AFP Paul CROCK
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تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الثاني من بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الاثنين على الفرنسي، أوغو هومبيرت، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم كاراتسيف المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

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وسيواجه كاراتسيف في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الأرجنتيني دييغو شفارتزمان.

المصدر: rsport.ria.ru

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