الروسي كاراتسيف يتأهل إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للتنس (فيديو)

تأهل الروسي أصلان كاراتسيف إلى الدور الثاني من بطولة مدريد الإسبانية لكرة المضرب (التنس) بتغلبه اليوم الاثنين على الفرنسي، أوغو هومبيرت، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم كاراتسيف المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و32 دقيقة.

A dangerous floater in Madrid...



Unseeded @AsKaratsev defeats Ugo Humbert 7-5 6-4 to set up a tasty R2 meeting with Diego Schwartzman!#MMOpenpic.twitter.com/pmZ7CVWJj1 — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2021

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وسيواجه كاراتسيف في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 2.6 مليون يورو، الأرجنتيني دييغو شفارتزمان.

المصدر: rsport.ria.ru