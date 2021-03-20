دبي.. الروسي كاراتسيف يتوج بباكورة ألقابه (فيديو)

أحرز الروسي أصلان كاراتسيف، المصنف 42 عالميا، باكورة ألقابه في مسيرته الاحترافية، بفوزه بلقب بطولة دبي للتنس، على حساب الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وتمكن اللاعب الروسي من الفوز على هاريس بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(6-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، في دبي، واستغرقت ساعة واحدة و17 دقيقة فقط.

وحصد أصلان كاراتسيف، البالغ من العمر 27 عاما، أول لقب في مسيرته الاحترافية، حتى الآن، وذلك في أول نهائي له، وسيدخل بعد هذا الفوز في قائمة الثلاثين الأوائل ضمن تصنيف لاعبي التنس المحترفين.

المصدر: "sportbox.ru"