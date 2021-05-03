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ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي المصيرية في دوري الأبطال

الرياضة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي المصيرية في دوري الأبطال
Globallookpress Ruben Albarran / PRESSINPHOTO vi
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تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، ضربة موجعة بعد تأكد غياب أحد نجوم الملكي عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن صخرة دفاعه، الفرنسي رافائيل فاران، أجرى فحوصات طبية صباح اليوم أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

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وكشف برنامج "الشيرنغيتو" أن فاران سيكون بحاجة إلى راحة لمدة 10 أيام، مما يعني أنه سيغيب عن صفوف الريال عندما يحل ضيفا على تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب في مدريد انتهت بالتعادل 1-1.

ولن يتمكن فاران من المشاركة أيضا أمام إشبيلية، المنافس على لقب "الليغا"، يوم الأحد، المقبل، وأمام غرناطة، يوم الخميس التالي.

المصدر: realmadrid.com

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