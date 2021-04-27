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تشيلسي يستدرج ريال مدريد إلى ملعبه (فيديو)

الرياضة

تشيلسي يستدرج ريال مدريد إلى ملعبه (فيديو)
Globallookpress
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تعادل فريق ريال مدريد الإسباني في عقر داره أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعق المهاجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله للفريق اللندني، في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع.

ورد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بهدف التعادل للفريق الملكي بتسديدة رائعة، عند حلول الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

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التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ريال مدريد وتشليسي

وسيكون فريق ريال مدريد في مهمة صعبة أمام مضيفه تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، يوم الأربعاء 5 مايو القادم، وذلك في مباراة الإياب الحاسمة، لتحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ".  

المصدر: RT 

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