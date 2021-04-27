التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ريال مدريد وتشليسي
تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش و(22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الفريق اللندني:
📋✅ إليكم قائمة الفريق لمباراتنا 🆚 @ChelseaFC! #UCLpic.twitter.com/zlmYbdNwnV— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 27, 2021
بينما سيبدأ الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:
Team news is in, Chelsea fans! 👀#RMACHEpic.twitter.com/4PTeenQOeP— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021
المصدر: "twitter/realmadrid/chelseafc"