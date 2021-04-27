التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ريال مدريد وتشليسي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء اللقاء المرتقب بين ريال مدريد وضيفه تشيلسي، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش و(22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الفريق اللندني:

بينما سيبدأ الألماني توماس توخل، المدير الفني لفريق تشيلسي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الملكي:

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المصدر: "twitter/realmadrid/chelseafc"