بايرن ميونخ يعلن عن مدربه الجديد

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا، اليوم الثلاثاء، أنه تعاقد مع مدرب لايبزيع، يوليان ناجلسمان، ليتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة خمس سنوات.

وسيخلف ناجلسمان (33 عاما)، الذي قاد لايبزيغ إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، هانز فليك، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم الحالي برغبة شخصية رغم امتداد عقده حتى 2023.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

وأصدر بايرن ميونخ بيانا رسميا، كشف فيه أن عقد ناجلسمان مع الفريق البافاري سيبدأ في 1 يوليو 2021، وسينتهي في 30 يونيو 2026.

وقال رئيس بايرن، هربرت هاينر، عقب الإعلان عن التعاقد مع ناجلسمان: "ناجلسمان يمثل جيلا جديدا من المدربين، فعلى الرغم من صغر سنه، إلا أنه يتمتع بمسيرة رائعة".

وأضاف: "نحن مقتنعون بأننا مع جوليان ناجلسمان سنبني على النجاحات العظيمة التي تحققت في السنوات القليلة الماضية".

وأكمل: "أود أن أشكر هانز فليك نيابة عن بايرن ميونخ، فقد تولى قيادة فريقنا في مرحلة صعبة في عام 2019، ثم فاز بستة ألقاب، ونأمل أن يتبعها السابع قريبا ( في الدوري الألماني)، سيكون له دائما مكان في كتب تاريخ بايرن ميونخ، ونتمنى له كل التوفيق في مستقبله".

المصدر: وكالات