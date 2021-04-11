أول تعليق من زيدان بعد فوز الريال على غريمه برشلونة

قال زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، إنه سعيد جدا بالفوز على برشلونة وانتزاع صدارة الدوري.

وأضاف زيدان في مؤتمر صحفي: "قدمنا شوطا أول جيدا ضد منافس عظيم، لقد استحققنا الفوز بنتيجة كبيرة".

وتابع:"قمت بتغيير 3-4 لاعبين، لكن شكل الفريق لم يتغير، مباراة اليوم تظهر شخصية الفريق، أنا سعيد جدا بالتزام اللاعبين".

وأكمل:"نحن منهكون، علينا إدارة المباريات القادمة بشكل جيد، الجهد البدني كبير جدا، لكن مع الانتصار نتعافى، سنضطر للراحة من أجل مباراة ليفربول القادمة، ينتظرنا جهد هائل مرة أخرى بعد مباراتين شاقتين".

وفاز ريال مدريد على ضيفه برشلونة، بهدفين مقابل هدف، مساء السبت، في الجولة 30 من الدوري، سجل لريال مدريد بنزيما وكروس، وسجل مينجويزا لبرشلونة.

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المصدر: وكالات