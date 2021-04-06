بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه سيرج جنابري البالغ 25 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الفريق البافاري: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي".

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي.



🔗 https://t.co/7Yzoi2mrnGpic.twitter.com/hYefCIYsES — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 6, 2021

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وبالتالي سيغيب جنابري عن صفوف البايرن عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

المصدر: fcbayern.com