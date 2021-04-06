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بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان

الرياضة

بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
Reuters Andreas Gebert
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه سيرج جنابري البالغ 25 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الفريق البافاري: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي". 

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وبالتالي سيغيب جنابري عن صفوف البايرن عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.

المصدر: fcbayern.com

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