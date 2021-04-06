بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه جنابري بفيروس كورونا قبل مواجهة سان جيرمان
Reuters Andreas Gebert
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4kp
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة لاعبه سيرج جنابري البالغ 25 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان الفريق البافاري: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي".
أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة سيرج جنابري بفيروس كورونا، وهو الآن يخضع للعزل المنزلي.— 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 6, 2021
🔗 https://t.co/7Yzoi2mrnGpic.twitter.com/hYefCIYsES
وبالتالي سيغيب جنابري عن صفوف البايرن عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.
المصدر: fcbayern.com