برشلونة يعلن خضوع نجمه البرازيلي كوتينيو لجراحة ناجحة في الركبة

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو خضع لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى بعد إصابة تعرض لها خلال التعادل 1-1 مع إيبار في "الليغا" في ديسمبر الماضي.

وبدأ كوتينيو البالغ 28 عاما المباراة على مقاعد البدلاء وشارك في الشوط الثاني لكنه غادر الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد أن أجرى كل تغييراته.

وقال برشلونة في موقعه على الإنترنت: "خضع فيليب كوتينيو لجراحة ناجحة بواسطة الطبيب رودريغو لاسمار لعلاج إصابة في الركبة اليسرى تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي".

وأضاف: "لن يكون اللاعب متاحا للمشاركة وستحدد عملية تعافيه موعد عودته للملاعب".

Official: Coutinho underwent a successful surgery for the meniscus in his left knee. His return date will depend on the recovery process. pic.twitter.com/HpKa36wB5N — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 5, 2021

إقرأ المزيد

وشارك اللاعب البرازيلي في 14 مباراة فقط بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف ومن المرجح أن يغيب لنهاية الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أتليتيكو مدريد.

المصدر: رويترز