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ريال مدريد يعلن إصابة فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

الرياضة

ريال مدريد يعلن إصابة فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
Reuters Kai Pfaffenbach
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أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات قليلة من استضافته لليفربول الإنجليزي بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافائيل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

وبذلك تأكد غياب فاران عن مباراة ريال مدريد وضيفه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

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وانضم فاران إلى قائد الريال سيرخيو راموس الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، ليفقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الميرينغي" سلاحا دفاعيا ثانيا في مواجهة "الريدز".

ومن المتوقع أن يغيب فاران أيضا عن مباراة الكلاسيكو الإسباني في مواجهة فريقه مع الغريم التقليدي برشلونة ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني "الليغا" السبت المقبل.

المصدر: realmadrid.com

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