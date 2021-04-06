ريال مدريد يعلن إصابة فاران بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ليفربول بدوري الأبطال

أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة مدافعه الفرنسي رافائيل فاران بفيروس كورونا قبل ساعات قليلة من استضافته لليفربول الإنجليزي بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وجاء في بيان النادي الملكي: "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافائيل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

بيان رسمي: رفائيل فاران. #ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) April 6, 2021

وبذلك تأكد غياب فاران عن مباراة ريال مدريد وضيفه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

Raphael Varane has tested positive for coronavirus hours before Real Madrid take on Liverpool.



Get well soon 🙏 — Goal News (@GoalNews) April 6, 2021

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وانضم فاران إلى قائد الريال سيرخيو راموس الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، ليفقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب "الميرينغي" سلاحا دفاعيا ثانيا في مواجهة "الريدز".

ومن المتوقع أن يغيب فاران أيضا عن مباراة الكلاسيكو الإسباني في مواجهة فريقه مع الغريم التقليدي برشلونة ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإسباني "الليغا" السبت المقبل.

المصدر: realmadrid.com