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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد الليلة في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد الليلة في دوري أبطال أوروبا
AFP LLUIS GENE
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يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره ليفربول الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في ذهاب دور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويفتقد ريال مدريد خدمات قائد الفريق سيرخيو راموس بسبب الإصابة.

وفيما يلي تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد ووفقا لموقع "whoscored":

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

فيما يلي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول:
حراسة الرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، فاران، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أسينسيو، فاسكيز.

المصدر: whoscored

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