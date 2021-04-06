التشكيلة الأساسية للمواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" الذي يحتضن اليوم الثلاثاء اللقاء المنتظر بين ريال مدريد الإسباني وضيفه ليفربول الإنجليزي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

بينما وضع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الفريق الملكي":

📋 | تشكيل الريدز لمواجهة @realmadridarab في ذهاب الدور ربع النهائي من #دوري_أبطال_أوروبا 🔴 #مدريد_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 6, 2021

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المصدر: twitter/realmadrid/LFC