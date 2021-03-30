قبرص تفاجئ سلوفينيا في تصفيات مونديال قطر 2022

فجر منتخب قبرص مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على ضيفه السلوفيني (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويعود الفضل في فوز انتصار قبرص للاعب إيونيس بيتاس الذي احرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

ورفع منتخب قبرص رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة، مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين المتصدر المنتخب الروسي الذي سيحل ضيفا على نظيره السلوفاكي، في وقت لاحق من اليوم، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

بينما مني منتخب سلوفينيا بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، ويشغل المركز الرابع حتى الآن على سلم الترتيب، بفارق الأهداف عن نظيره الكرواتي، صاحب المركز الثالث، الذي يستضيف منتخب مالطا، السادس برصيد نقطة واحدة.

المركز RT