قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، قائمة اللاعبين لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بيانا، أكد من خلاله أن الجهاز الفني للمنتخب الأول قرر استدعاء 28 لاعبا، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة كينيا وجزر القمر، المقرر إقامتهما يومي 25 و29 مارس الجاري على الترتيب، في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة منتخب "الفراعنة" كلا من اللاعبين:

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر

محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيغية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفي فتحي - محمد مجدي أفشه - مصطفي محمد - حسام حسن -أحمد ياسر ريان - محمد شريف.

🔴الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مباراتي كينيا وجزر القمر ...⬇️⬇️ إختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة... Опубликовано EFA Четверг, 18 марта 2021 г.

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ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر معسكره التدريبي المغلق يوم 21 مارس الجاري، على أن يؤدي تدريباته في القاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة لمواجهة كينيا يوم 23 مارس.

المصدر: "facebook/efasocial"