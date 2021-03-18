سفارة مصر في تركيا تصدر وثيقة سفر لمصطفى محمد للعودة إلى بلاده

أكد مسؤولون في منتخب مصر، أن المهاجم الدولي مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي، استخرج وثيقة سفر من السفارة المصرية بتركيا بشكل رسمي، ليتمكن من العودة إلى مصر.

وتعرض مصطفى محمد الذي يلعب في صفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك المصري، تعرض لواقعة سرقة خلال تسوقه في مركز "إستيني بارك" بمدينة إسطنبول.

ووفقا لصحيفة الصباح التركية، فقد سرق اللص حقيبة المهاجم المصري، وكان بداخلها جواز سفره ومحفظته.

وأوضح مسؤولو المنتخب أنه يتم حاليا ترتيب موعد وصول مصطفى محمد إلى مصر، وسيصل في غضون يومين أو ثلاثة يوم 20 أو 21 مارس الجاري، حيث يرتبط فريقه بمباراة غدا ضد فريق تشايكور ريزا سبور، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري التركي.

وكشف مسؤولو المنتخب أن الجهاز الإداري لمنتخب مصر يحرص على إنهاء كافة الأوراق والترتيبات في مصر تمهيدا لاستخراج جواز سفر جديد للاعب ثم استخراج تأشيرة السفر إلى كينيا.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المحليين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2022، خاصة بعد انتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية، للدخول في معسكر مغلق اعتبارا من يوم 20 مارس الجاري، ومن المقرر أن تضم القائمة 26 لاعبا.

واستقر الجهاز الفني على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلى كينيا يوم 23 من الشهر نفسه، وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

وأكد حسام البدري أنه وأعضاء جهازه الفني تابعوا كل اللاعبين للاستعداد لهذه المرحلة المهمة في مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف البدري، في تصريحات صحفية، أن الجهاز الفني ينظر لتخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا ثقته الكاملة في المجموعة التي ستقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته ضد كينيا، ومؤكدا صعوبة المواجهة.

المصدر: "youm7"