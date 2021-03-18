استدعاء 32 لاعبا لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو، التي ستقام في يوليو القادم.

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وعقد الجهاز الفني اجتماعا صباح اليوم الخميس، للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

وكشف شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الساعة الثانية عشر والنصف ظهر يوم الأحد القادم وستستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لأستاد القاهرة في معسكر مفتوح.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين:

عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

🔴32 لاعبا في قائمة معسكر المنتخب الأولمبي ...⬇️⬇️ أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم ٣٢ ... Опубликовано EFA Четверг, 18 марта 2021 г.

المصدر: "facebook/efasocial"