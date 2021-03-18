البدري يرد على سخرية محمد إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

رد المدير الفني للمنتخب المصر لكرة القدم، حسام البدري، على سخرية محمد إبراهيم، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بعد استبعاده من القائمة التي أعلنها المدرب اليوم الخميس.

وأعلن البدري في وقت سابق من اليوم، قائمة منتخب مصر وضمت 28 لاعبا، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021".

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وكتب المصري محمد إبراهيم "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، عقب إعلان قائمة منتخب "الفراعنة"، جاء فيها: "والله العظيم أنا مصري"، في إشارة إلى اعتراضه على عدم ضمه إلى القائمة.

ورد حسام البدري في تصريحات صحفية عقب إعلان القائمة: "كل لاعب حر في رأيه، اختياراتي للاعبين جاءت بعد متابعة دقيقة لمباريات الدوري واللاعبين المحترفين خارج مصر والباب مفتوح أمام الجميع لتمثيل المنتخب".

وأكد البدري أن محمد إبراهيم ويوسف أوباما لاعبان مميزان، لكنه برر استبعادهما بوجود عدة بدائل في نفس مركزهما، كما أنه فتح الباب أمام انضمامها مستقبلا بشرط الالتزام والحفاظ على الأداء.

وأشار المدرب المصري إلى أن لاعب الكرة مرتبط بعدة أمور ليس فقط بأدائه داخل الملعب ولكن أيضاً شخصيته وتركيزه وتنظيمه موضحا أن الباب مفتوح أمام اللاعبين الملتزمين الذين لديهم رغبة في الانضمام للمنتخب.

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وأكد البدري أن الانضمام لمنتخب مصر ليس سهلا بل نتاج مجهود وخبرات اللاعبين، مشددا على أن هناك لاعبين في أندية كبرى ولا يستطيعون الانضمام للمنتخب لوجود عوامل أخرى مثل شخصية اللاعب والتزامه.

وعن سبب ضم 28 لاعبا لقائمة منتخب مصر، رد البدري: "فضلنا ضم عدد كبير من اللاعبين، تحسبا لأي إصابات سواء بفيروس كورونا المستجد، أو أي إصابات أخرى".

ويبدأ منتخب مصر معسكره يوم 21 مارس الجاري، على أن يواجه منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من هذا الشهر على الترتيب، وذلك ضمن منافسات في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في التصفيات برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب جزر القمر، فيما يحتل المنتخب الكيني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا منتخب توغو بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات