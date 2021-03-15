مصطفى محمد مهدد بالغياب عن منتخب مصر بسبب حادث سرقة

أصبح المهاجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف فريق غلطة سراي التركي لكرة القدم مهددا بالغياب عن معسكر منتخب بلاده المقبل، وذلك بعد تعرضه لحادثة سرقة في متجر.

وكشفت صحيفة الصباح التركية، أن مصطفى محمد الذي يلعب في صفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك المصري، تعرض لواقعة سرقة خلال تسوقه في مركز "إستيني بارك" بمدينة إسطنبول.

وأضافت الصحيفة التركية، أن اللص قام بسرقة شنطة المهاجم المصري، ويتواجد بداخلها جواز سفره ومحفظته.

وأشارت الصحيفة إلى أن، كاميرات المراقبة بمركز التسوق التقطت لحظة تعرض مصطفى محمد لعملية السرقة، لكن الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى اللصوص حتى الآن.

وقد يفشل مصطفى محمد، بعد سرقة جواز سفره أيضا، في اللحاق بمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم 20 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب كينيا في المباراة المقبلة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، يوم 25 مارس الجاري، ومن ثم منتخب جزر القمر على أرضية ملعب أستاد القاهرة الدولي يوم 29 مارس 2021.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا برصيد 8 نقاط/ متقدما بفارق الأهداف على وصيفه منتخب جزر القمر، ويليهما منتخب كينيا برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم توغو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

المصدر: وكالات