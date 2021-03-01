"لا ليغا" تطلق مسابقة لجماهير مصر

أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، اليوم الاثنين مبادرة فريدة للتفاعل مع المشجعين، بهدف تعزيز التواصل مع عشاق إحدى أكثر البطولات إثارة للإعجاب في العالم.

وتستهدف المبادرة الجديدة، والتي تحمل اسم مسابقة "تحدي كود QR من لا ليغا - La Liga"، الاستفادة من الفراغ الذي خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتحديات التي تسببت بها عبر الحدود الجغرافية من خلال تزويد المشجعين بتجربة ثرية من نوعها باستخدام نظام وتقنية مسح رمز الاستجابة السريع "QR"، بحسب بيان صادر عن الرابطة.

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ومن جانبه، قال غيليرمو هيريديا، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في "لا ليغا" إن: "الدوري الإسباني لا يعد واحدا من أفضل دوريات كرة القدم في العالم وحسب، ولكنه ثقافة، وهي ثقافة تتخلل الأندية واللاعبين والمناطق، والأهم من ذلك المشجعين الذين هم في صميم الدوري، ولتوفير خيارات تفاعل جديدة وفريدة من نوعها للمشجعين، نبحث باستمرار عن طرق مبتكرة للتواصل معهم".

وأضاف: "مع إطلاق مسابقة تحدي كود QR من لا ليغا نحن نهدف إلى تقريب الجماهير من أنديتهم ولاعبيهم المفضلين على الرغم من الوضع الحساس السائد، نريد إنشاء روابط دائمة مع متابعي الدوري، وما الذي سيكون مثيرا أكثر لهم عن الحصول على فرصة مشاهدة نجوم كرة القدم المشهورين وهم يخوضون مباراة على أرض الملعب".

وسيتم إقامة المسابقة لجماهير مصر وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر نقاط الاتصال المادية والرقمية المختلفة، وسيتم دمج رموز "QR"، بالتناوب من خلال شراكات ومبادرات مختلفة تنفذها "لا ليغا" في تلك المناطق طوال الموسم الحالي (2020-2021).

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ويحتاج المشجعون إلى مسح رمز الاستجابة السريعة "QR"، ضوئيا عبر الهاتف الذكي للتسجيل والدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى لرحلة شاملة لشخصين إلى إسبانيا وتذكرتين لمشاهدة نجوم كرة القدم المفضلين أثناء اللعب، فيما ستكون هناك جوائز أخرى يمكن الحصول عليها، منها: قميص "لا ليغا" الرسمي والبضائع الخاصة بالدوري الإسباني والكثير غير ذلك.

وستتواجد رموز الـ"QR" بداية من اليوم وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في عدة منصات ومواقع مثل متاجر "بوما" في مصر ومنصات "أورانج حريفة الدوري الإسباني" وجامعة "إسلسكا" وأنشطتها المختلفة وكذلك صفحة السفارة الإسبانية بالقاهرة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسيقوم المشجعون في جميع أنحاء مصر بالبحث لإيجاد رموز "QR" لـ20 ناديا من "لا ليغا"، وكذلك الدوري نفسه.

ومن المتوقع أن تقام رحلة الفائزين، الذين سيتم الإعلان عنهم في يونيو المقبل، خلال العام الجاري ولكن وفق تطور الوضع الناجم عن جائحة كورونا.

المصدر: وكالات