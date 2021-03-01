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شاهد.. ماذا فعل حارس مرمى وادي دجلة قبل أن يتصدى لضربة جزاء الزمالك في الوقت القاتل

الرياضة

شاهد.. ماذا فعل حارس مرمى وادي دجلة قبل أن يتصدى لضربة جزاء الزمالك في الوقت القاتل
twitter/wadideglafc
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تعثر نادي الزمالك أمام مضيفه وادي دجلة بتعادله معه من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأهدر لاعب الزمالك عبد الله جمعة فرصة حقيقية لاقتناص هدف الفوز في الوقت القاتل، بإضاعته ضربة جزاء، حيث تصدى الحارس المخضرم محمد عبد المنصف (44 عاما) لكرته ببراعة، في الدقيقة 88 من الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم في استاد السلام بالقاهرة.

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واكتفى الزمالك بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 30 نقطة حصدها من 13 مباراة، ويحتل صدارة الدوري، بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأهلي، الذي يملك 3 مباريات مؤجلة، لإنشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، الشهر الماضي، حيث أحرز المركز الثالث في البطولة.

بينما يقبع وادي دجلة في قاع الترتيب، في المركز 18 والأخير، برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: RT 

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