التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين نحو ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية الذي سيستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني ضمن نصف نهائي مونديال الأندية.

وأعلن مدربا الفريقين التشكيلة الأساسية لهما لخوض هذا اللقاء المنتظر والذي سينطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

واختار الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق البافاري بطل أوروبا:

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة البايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية#يلا_يا_أهلي#ClubWCpic.twitter.com/fJGZNf4DrU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2021

بينما وضع هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الأهلي بطل إفريقيا:

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وسيواجه الفائز من لقاء اليوم في المباراة النهائية لمونديال الأندية، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل "الكونكاكاف" الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس" بهدف دون مقابل أمس الأحد.

المصدر: twitter/AlAhly/FCBayernEN