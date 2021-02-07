تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

ابتعد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في صدارة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف سجله في مرمى مانشستر سيتي (1-4)، يوم الأحد، في الجولة 23 "للبريمير ليغ".

وأدرك محمد صلاح بهدف التعادل "للريدز"، في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن تتلقى شباكه ثلاثة أهداف أخرى متتالية ويتعرض لهزيمة ساحقة بهدف مقابل أربعة.

وعزز المهاجم المصري بذلك تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري، برصيد 16 هدفا، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الموسم الجاري "البريميرليغ":

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) برصيد 16 هدفا

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2- الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) برصيد 13 هدفا

- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير) برصيد 13 هدفا

- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) برصيد 13 هدفا

- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) برصيد 13 هدفا

6- الإنجليزي باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) برصيد 11 هدفا

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 11 هدفا

8- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) برصيد 10 أهداف

- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) برصيد 10 أهداف

10- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) برصيد 9 أهداف

- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) برصيد 9 أهداف.

المصدر: RT