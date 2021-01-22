حارس إنجليزي يدخل موسوعة غينيس بهدف عالمي (فيديو)

دخل الحارس الإنجليزي توم كينغ، موسوعة غينيس، بعدما سجل هدفا من ركلة مرمى، في مباراة فريقه نيوبورت كاونتي ضد تشيلتنهام تاون، يوم الثلاثاء الماضي، بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي في الدقيقة 12، عندما نفذ كينغ ركلة مرمى، بتسديدة قوية وطويلة، وارتطمت الكرة بالأرض قبل منطقة جزاء فريق تشيلتنهام تاون، لتتجاوز حارس مرماه وتتهادى إلى شباكه.

🚨Goalkeeper goal klaxon 🚨



Tom King from way downtown for Newport pic.twitter.com/fyLN0570Ay — James Dart (@James_Dart) January 19, 2021

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، صادقت أمس الخميس، على أن تسديدة كينغ هي أطول تسديدة (96.01 متر)، تسفر عن هدف على الإطلاق في مباراة لكرة القدم.

Guinness World Record ™️



Newport County goalkeeper Tom King's 105-yard goal against Cheltenham has been confirmed as a @GWR for the longest goal scored in a competitive football match!pic.twitter.com/lEOz4VSi2i — Sky Sports (@SkySports) January 21, 2021

وأشارت إلى أن كينغ، حطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزه أسمير بيغوفيتش، حارس مرمى ستوك سيتي السابق، الذي سجل هدفا من مسافة 91.9 متر في مرمى ساوثهامبتون عام 2013.

المصدر: skysports