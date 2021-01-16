توجيه اتهامات إلى 11 شخصا بسبب حريق نادي فلامنغو البرازيلي الذي أودى بحياة 10 لاعبين

أعلن الادعاء العام في البرازيل أنه وجه رسميا اتهامات إلى 11 شخصا الليلة الماضية فيما يتصل بالحريق الذي اندلع في نادي فلامنغو المحلي لكرة القدم وقتل بسببه 10 لاعبين ناشئين في 2019.

وقتل هؤلاء اللاعبون الذين تراوحت أعمارهم ما بين 14 و16 عاما في الثامن من فبراير عام 2019 جراء الحريق الذي اندلع في أحد مراكز تدريب النادي الواقع على مشارف ريو دي جانيرو.

Brazil prosecutors charge 11 in deadly Flamengo fire https://t.co/BVMNM8d8nvpic.twitter.com/Js3rLwZLOq — entertainament (@entertainTXT) January 16, 2021

وأصيب ثلاثة لاعبين شبان آخرين بجروح خطيرة في الحريق الذي يعتقد أنه اندلع بسبب عطل كهربائي في أحد أجهزة التكييف.

واندلع الحريق بينما كان اللاعبون الشبان يتدربون مع النادي أو يخضعون لتجارب أداء.

وكان هؤلاء الشبان يقيمون في حاويات سفن حولت إلى أماكن للإقامة.

ووجهت سلطات الادعاء اتهامات إلى 11 شخصا بعضهم يعمل مع النادي والبعض الآخر مسؤول عن توريد وتركيب وصيانة أماكن الإقامة.

وقالت سلطات الادعاء إن الإهمال تسبب في حالات الوفاة كما تحدثت عن وجود "مخالفات وتجاوزات" أيضا.

Brazilian prosecutors charge 11 over Flamengo soccer club firehttps://t.co/WHyUkuwN7ehttps://t.co/WHyUkuwN7e — The Star (@staronline) January 15, 2021

إقرأ المزيد

وتعرض فلامنغو لانتقادات كثيرة حول طريقته في تعويض عائلات اللاعبين الشبان ضحية الحريق.

وسبق لنادي فلامنغو أن أعلن في ديسمبر الماضي أنه توصل لاتفاق حول التعويضات مع أسر ثمانية من ضحايا الحادث العشرة.

المصدر: رويترز