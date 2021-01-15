بالفيديو.. اصطدام طائرة هيلكوبتر بشاحنة روسية خلال رالي دكار 2021 في السعودية

نشرت وكالة نوفوستي فيديو لاصطدام طائرة مروحية تابعة لمنظمي رالي دكار الصحراوي 2021 بشاحنة "كاماز ماستر" الروسية، خلال المرحلة الـ12 والأخيرة من الرالي اليوم الجمعة.

ويظهر في الفيديو المروحية تقترب كثيرا من الشاحنة التي يقودها السائق الروسي أنطون شيبالوف.

ويبدو أن قائد المروحية أخطأ في احتساب مسافة الأمان الواجب أن يتركها مع شاحنة "كاماز كاستر"، التي قفزت في الهواء قليلا بعد مرورها فوق مطب (كثيب) رملي، ليرتطم أسفل المروحية بسقف الشاحنة.

ولحسن الحظ استطاع كل من قائد المروحية وشيبالوف التحكم بمركبته، ومرت الحادثة التي كان ممكن أن تكون مروعة، بسلام.

وتعرض سقف شاحنة شيبالوف لبعض الضرر، ورغم ذلك تابع المرحلة الأخيرة حتى النهاية، ليصعد على منصة التتويج في المركز الثاني خلف مواطنه دميتري سوتنيكوف الذي حقق المركز الأول في الترتيب العام.

Появилось видео столкновения грузовика Шибалова с вертолетом в воздухеhttps://t.co/eWY4Y8YHP8pic.twitter.com/hcVprRzhzV — РИА Новости Спорт (@rsportru) January 15, 2021

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يذكر أن فريق "كاماز ماستر" الروسي احتكر منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru