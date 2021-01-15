فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على منصة التتويج في رالي دكار 2021 للشاحنات (فيديو وصور)

احتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

🏆استُقبل ديمتري سوتنيكوف وسط تصفيق حار بعد فوزه بداكار عن فئة الشاحنات 👏#داكار2021pic.twitter.com/JMhvpJMk6o — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021

وأحرز الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة "كاماز- ماستر" المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية، متقدما على مواطنيه، أنطون شيبالوف (بفارق 39 دقيقة و38 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق ساعة واحدة و14 دقيقة و35 ثانية).

Грузовики, общий зачёт по итогам гонки:

1. Сотников 48:23:21

2. Шибалов +00:39:38

3. Мардеев +01:14:35

4. Мацик +01:45:51

5. Лопрайс +02:00:31

6. Вишневский +02:16:32

7. Каргинов +02:49:01

8. Бринк +04:23:21

9. Касаль +05:27:50

10. Солтис +05:33:32#Камазмастер#Dakar2021 — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 15, 2021

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها سوتنيكوف بالمركز الأول في رالي دكار الشهير.

وجاء تتويج سوتنيكوف باللقب رغم إحرازه المركز الثالث في المرحلة الـ12 والأخيرة اليوم الجمعة متأخرا بفارق دقيقتين و4 ثوان عن التشيكي مارتين ماسيك الذي أحرز المركز الأول بزمن قدره ساعتان و32 دقيقة و27 ثانية، فيما جاء الروسي شيبالوف بالمركز الثاني متأخرا بدقيقة واحدة عن الفائز بالمرحلة.

Грузовики, результаты 12 этапа:

1. Мацик 02:32:27

2. Шибалов +00:01:00

3. Сотников +00:02:04

4. Вишневский +00:04:28

5. Мардеев +00:04:46

6. Каргинов +00:08:00

7. Лопрайс +00:08:25

8. Касаль +00:11:13

9. Бринк +00:24:24

10. Солтис +00:26:33#Камазмастер#Dakar2021 — KAMAZ-master (@KAMAZmasterTEAM) January 15, 2021

وفي فئة السيارات، فاز الفرنسي بيتر هانسل بالمركز الأول.

رحـبـوا مـعنـا بالـبطـل 🏆



أسطورة داكار بيتر هانسيل 🇫🇷: بطلاً لـ #داكار_السعودية2021⁩ 🇸🇦



اللقب رقم 14 في تاريخ مشاركاته بالرالي

اللقب رقم 8 في مشاركاته بفئة السيارات



⁦#Dakar2021pic.twitter.com/4EEvgI5Qh7 — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 15, 2021

البطل الفرنسي بيتر هانسل ينهي المرحلة الـ12 .. ويحقق لقب #داكار_السعودية2021 في فئة السيارات.. وهو اللقب الثامن له في تاريخ رالي داكار في هذه الفئة 🏆#Dakar2021pic.twitter.com/KKuxAzPmIo — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 15, 2021

وفي فئة المركبات الخفيفة، فاز باللقب التشيلي فرانشيسكو لوبيز.

🥇 التشيلي فرانشيسكو لوبيز ينتزع لقب #داكار_السعودية2021 🇸🇦 في فئة المركبات الخفيفة#Dakar2021pic.twitter.com/OC09BWjauJ — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 15, 2021

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات، فاز الدراج الأرجنتيني مانويل أندوخار بالمركز الأول.

😍 ما أجمل الشعور بالفوز بلقب داكار

🏆 فاز مانويل أندوخار بذهبية داكار، ومن الواضح كم يعني له هذا الفوز#داكار2021pic.twitter.com/neS4RSczoi — داكار - المملكة العربيّة السّعودية (@Dakar_arabic) January 15, 2021

وفي فئة الدراجات النارية، حقق المركز الأول الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس.

الدراج الأرجنتيني 🇦🇷 كيفن بنافيدس يحقق المركز الأول في فئة الدراجات النارية بعد تصدره للتصنيف العام في رالي #داكار_السعودية2021 🇸🇦#Dakar2021pic.twitter.com/6oHpQMIswl — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 15, 2021

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المصدر: Dakar_arabic/gsaksa/KAMAZmasterTEAM