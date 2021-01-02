بوفون "الأفضل في التاريخ" بشهادة أساطير حراسة المرمى

أجرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، استطلاعا لآراء 18 أسطورة في حراسة المرمى في تاريخ كرة القدم، لانتقاء الحارس الأفضل بمختلف العصور.

واختار الأساطير حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون الذي ما زال يقف بين قائمي المرمى منذ 27 عاما وحتى الآن.

وعلق مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ على بوفون: "جيجي رجل ضخم بشكل لا يصدق، ذو شخصية غير عادية، بالنسبة لي، كان دائما مثالا، ليس فقط على أرض الملعب كحارس مرمى رائع بردود أفعال استثنائية، ولكن أيضا كشخصية خارج الملعب، جنون ما فعله في الـ 26 سنة الماضية ".

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وظهر بوفون البالغ 42 عاما للمرة الأولى في الدوري الإيطالي عام 1995.

ونجح الحارس المخضرم في أن يسجل في إيطاليا، رقما قياسيا في أطول مسيرة رياضية للاعب كرة القدم، متفوقا على كل من فرانشيسكو توتي وباولو مالديني عند 26 سنة.

ويعتبر بوفون من ركائز "السيدة العجوز"، وحاز بوفون في صفوف يوفنتوس على لقب الدوري المحلي تسع مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي المتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا.

وبقي بوفون قائدا ليوفنتوس لسنوات، قبل أن تنقل الشارة إلى كيليني لدى انتقال الحارس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لموسم 2018-2019، حيث أمضى موسما واحدا في باريس، قبل أن يعود إلى فريقه الإيطالي.

المصدر: gazzetta